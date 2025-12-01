Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации» Обучение проходило на территории ОЭЗ «Дубна»

В рамках акселератора «Технологии и инновации» участвуют порядка 100 подмосковных предприятий. Обучение проходит на площадке ОЭЗ «Дубна» в Московской области. Все эти организации потенциально могут войти в реестр Малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития России уже в ближайшее время, считает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сегодня в реестре МТК Минэкономразвития России находятся более 230 подмосковных компаний. Однако потенциал региона значительно выше. Только за счет участников нашего акселератора этот список может увеличиться почти на 50%. В целом же, если отталкиваться от ОКВЭД подмосковной промышленности, то речь идет о нескольких тысячах технологических компаний. Стимулирование этих предприятий к получению статуса МТК будет одним из приоритетов работы инвестблока регионального правительства на ближайшие годы, — отметила Зиновьева.

Статус МТК открывает бизнесу возможности для получения мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Например, МТК доступно льготное кредитование в Корпорации развития МСП, на региональном уровне статус МТК дает дополнительно баллы при определении получателей субсидий на модернизацию и лизинг оборудования. Услуги регионального инжинирингового центра, например, при получении разрешительной документации или разработке конструкторской документации на новые изделия, также доступны на льготных условиях. И это далеко не полный список поддержки, доступной МТК.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

Компании, получившие статус МТК, получат дополнительные возможности для развития, в том числе на федеральном уровне. А это производственный рост, новые рабочие места и развитие промышленности, в том числе в рамках обеспечения технологического суверенитета.

Так, с 2019 года резидентом ОЭЗ «Дубна» является компания «Окей Вижен Технологии», специализирующаяся на разработке и производстве контактных линз. На территории ОЭЗ «Дубна» также базируется «ЕЛС-МЕД» которая выпускает аппараты УЗИ и оборудование для рентгена.

Виртуальные системы обучения и тренажеры разрабатывает еще один резидент площадки — технологическая компания «Икс Ред Групп», мобильные игры и многое другое.