«Добрым словом и пистолетом»: как США принуждают Украину к миру

Переговоры между США и Украиной затягиваются. Стороны не пришли к соглашению по ряду пунктов, пишут западные СМИ. Эксперты полагают, что консультации могут продлиться очень долго или сорваться из-за позиции Киева, а также незаинтересованности Европы в мирном урегулировании конфликта. Почему диалог идет тяжело, кто мешает заключить договор — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры США и Украины по мирному соглашению

Во Флориде завершились переговоры делегаций США и Украины по мирному соглашению, предложенному администрацией Дональда Трампа. По информации телеканала, в частности, на встрече обсуждались такие вопросы, как возможный обмен территориями между Москвой и Киевом и график проведения украинских выборов.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал диалог продуктивным, но признал, что для заключения мирного соглашения остается еще много работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву 2 декабря, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Газета The Wall Street Journal отметила, что в ходе встречи делегации США и Украины не решили вопрос гарантий безопасности для Киева. Ранее издание писало, что одной из причин форсирования американцами переговорного процесса стало преимущество России в сфере БПЛА и успехи ВС РФ на линии боестолкновения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Диалог замедляет слишком сложная конфигурация договаривающихся сторон, высказал мнение историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Это какой-то многоугольник. Помимо того, что мы видим стороны в виде России, США, Украины и опосредованно Европы, внутри каждой из них есть еще неочевидные фракции и лобби. Трамп является далеко не единственным и абсолютным выразителем мнения по Украине», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Затягивание или срыв переговоров выгоден в первую очередь Украине, сказала в беседе с NEWS.ru философ Анна Сысоева.

«Несмотря на последние коррупционные скандалы и снятие с должности высокопоставленных чиновников, таких как Андрей Ермак, украинские руководители живут с ощущением безнаказанности. Но в случае заключения мира они могут стать никем и ничем, потому что перестанут быть нужными западным кураторам», — подчеркнула эксперт.

Как США давят на Зеленского, чтобы заключить мир

Накануне переговоров во Флориде прошли обыски по делу Миндича у главы офиса президента Украины Ермака, который традиционно возглавлял делегации Киева. Затем он подал в отставку.

По мнению экспертов, украинское руководство расценило действия антикоррупционных органов как давление со стороны США. «В этой логике заключение мира равносильно политическому концу Владимира Зеленского и его приближенных. Самым важным пунктом для президента являются не гарантии безопасности Украине в целом, а персональные гарантии для него», — подчеркнул Мзареулов.

Он отметил, что Вашингтон сможет договориться с Киевом в двух случаях.

Владимир Зеленский Фото: kremlin.ru

«Первый вариант — Зеленскому гарантируют безопасность, жизнь, а в идеале — возможность спокойно писать мемуары где-нибудь очень далеко, желательно за полпланеты от Украины. Второй — принуждение к миру по методу Аль Капоне. В этом случае США прижмут Зеленского так, что даже нынешняя плачевная для него ситуация покажется не самой безнадежной в свете возможных альтернатив», — заявил эксперт.

По мнению Сысоевой, нужно учитывать истинные мотивы Трампа.

«Не думаю, что США в итоге продавят Украину. Трамп по своей сути не миротворец. У него нет личной заинтересованности в том, чтобы этот конфликт закончился. Он хочет набить рейтинг любой ценой, особенно сейчас, когда проседает. Как лидеру США, ему невыгодно принимать требования Москвы. Трампа обвиняют в том, что он заключает договор не о мире, а о капитуляции Украины на российских условиях», — напомнила эксперт.

Почему Европа мешает заключить мир на Украине

Еще одной стороной переговорного процесса выступает Европа, которой мир на Украине с гарантиями безопасности России не нужен в принципе, отметили эксперты.

«Если говорить о Британии, то для нее мир на Украине — это даже не политическая, а экзистенциальная беда. Лондону всегда плохо, когда с Россией никто не воюет на континенте. У Франции и Германии более прагматичный подход. Онни хотят отбить какую-то часть ресурсов, которые вложили в Украину. В случае заключения мира на тех условиях, которые были озвучены в западных СМИ, все эти инвестиции улетают в трубу», — отметил Мзареулов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не стоит забывать и о Польше с «прибалтийскими тиграми», которые предъявляют исторические претензии к России. Несмотря на то, что эти страны не являются флагманами европейской политики и экономики, они имеют полноправный голос в ЕС.

«Даже если допустить, что политическое руководство Прибалтики живет в своем выдуманном мире, где „стратегическое поражение России“ не за горами, у них есть достаточный политический вес, чтобы гнуть линию продолжения военного конфликта вплоть до полного исчезновения Украины. И они будут это делать», — заверил Мзареулов.

Европейцы, активно включившись в украинский конфликт, загнали себя в максимально невыгодное положение. Из него крайне трудно выйти на мирные договоренности, сказала Сысоева.

«Европа сейчас выглядит как змея, которая сама себя укусила за хвост и практически его дожрала. Причина поддержки Украины и желание поражения России со стороны Европы заключается в стремлении вернуть былые позиции. Она терпит экономический и политический крах, оказываясь на задворках мировой политики. Европейские элиты рассматривают конфликт с Россией как шанс вернуть эти позиции», — заключила эксперт.

