«На грани краха»: почему ЕС срывает мирный план по Украине

Западные СМИ сообщили о том, что Россия и Украина якобы готовы сесть за стол переговоров и заключить соглашение на основе нового мирного плана США, доработанного в Женеве. По их данным, осталось согласовать несколько косметических деталей. Эксперты видят в этом информационную провокацию и попытку переложить на Кремль ответственность за возможный срыв проекта мирного соглашения. Какие пункты документа неприемлемы для РФ, кто на самом деле не хочет мира между Москвой и Киевом — в материале NEWS.ru.

Могут ли Москва, Киев и Вашингтон заключить мирный договор

По информации CBS News, Украина согласилась с проектом мирного плана американского лидера Дональда Трампа. Осталось согласовать лишь ряд вопросов, отмечает телеканал. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон достиг огромного прогресса в достижении мирного соглашения, а также пригласил за стол переговоров Москву и Киев.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби для предметного обсуждения деталей документа.

Однако после встречи американской делегации с представителями Украины в Женеве ряд европейских лидеров заявили о необходимости существенной доработки проекта соглашения. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ряд параграфов неприемлемыми.

Кир Стармер Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию. По его словам, сейчас публикуется очень много противоречивых данных, которые практически невозможно комментировать.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил в разговоре с NEWS.ru, что мы наблюдаем скоординированную работу целого ряда ключевых либеральных СМИ с целью срыва мирного соглашения и возложения вины на Россию.

По его мнению, сложившуюся ситуацию следует расценивать как информационную провокацию. «Разговоры о том, что все договорились и осталось согласовать несколько косметических пунктов, абсолютно четко ложатся в парадигму информационной провокации. Если Стив Уиткофф (спецпосланник Трампа. — NEWS.ru) и Джаред Кушнер (зять лидера США. — NEWS.ru) приедут в Москву и им дадут от ворот поворот, потому что соглашение абсолютно неадекватное, то все скажут: „Смотрите, мы вроде договорились, но русские взяли и все сорвали из-за косметических пунктов“», — пояснил эксперт.

Называть косметическими изменения, которым подверглись пункты американского мирного плана, было бы слишком смело, отметил историк и политолог Виктор Сухотин.

«Украина и Европа не согласны с территориальными уступками, невступлением Киева в состав НАТО и с сокращением численности ВСУ. Это ключевые параграфы для России, без которых она не пойдет ни на какие соглашения», — предположил он в беседе с NEWS.ru.

Стив Уиткофф Фото: Global Look Press

Кто мешает заключить мир на Украине

Из-за мощного информационного шума трудно сказать, о каком именно документе идет речь. За последние дни в западных СМИ появилось несколько вариантов американского мирного плана, как с женевскими правками, так и без них, отметил в разговоре с NEWS.ru историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Единственное, о чем можно судить с большой долей уверенности, — первоначальный план Трампа из 28 пунктов похоронен. Это означает, что даже если Украина и Россия сядут за стол переговоров, то видоизмененное соглашение будет обсуждаться максимально долго. Оно представляет собой совершенно иной документ, нежели тот, который формулировал Уиткофф, или тот, о котором Владимир Путин и Трамп договаривались в Анкоридже», — пояснил эксперт.

Мирзаян подчеркнул, что главным противником подписания мирных соглашений является Европа. Трамп крайне ограничен в возможностях что-то ей противопоставить, сказал он.

«Может быть, Соединенные Штаты Америки покажут, что они представляют собой серьезную силу в данном вопросе. Но для Европы соглашения, подразумевающие запрет на расширение НАТО на Восток или поражение в войне с Россией, неприемлемы. Это экзистенциальная угроза. Европа в этом вопросе будет стоять до конца», — заявил эксперт.

Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

По его словам, данная позиция евробюрократии является самой серьезной проблемой, которая не позволяет выйти на конструктивный диалог, несмотря на все желание Трампа как можно скорее урегулировать конфликт.

Нынешний мирный план — далеко не первая инициатива США. Но есть силы, которые препятствуют и срывают мирные договоренности между Москвой и Киевом, добавил Сухотин.

«Можно вспомнить переговоры в Стамбуле в 2022-м и фразу тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона „Давайте просто воевать дальше“. Более ранний срыв Минских соглашений вполне ложится в ту же парадигму. Сейчас есть определенные силы в Европе, которые принципиально и очень сильно мешают дипломатическим процессам», — заявил политолог.

Почему США не надавят на Европу и Украину в вопросе мирного урегулирования

В перспективе подписание мирного соглашения между Россией и Украиной возможно. Тем не менее Киев согласится на условия, которые бы устроили Москву, исходя из положения в зоне СВО, заявил Сухотин.

«Все зависит не только от Запада, но и от того, когда у киевского правящего режима наконец наступит стадия принятия. Пока Украина пытается юлить и переписывать проекты мирного договора в свою пользу, вряд ли что-то сдвинется с мертвой точки», — сказал политолог.

По его словам, СВО идет в пользу РФ и это самый главный залог успешной дипломатии.

«Мы готовы к дипломатическому урегулированию конфликта, но только в том случае, если будут учтены ключевые для нас пункты — гарантии безопасности России. Когда они попадут в проект договора, под которым будут готовы подписаться и Украина, и Запад, конструктивный диалог будет возможен», — пояснил эксперт.

Трамп мог бы надавить на Европу, чтобы она отказалась от концепции «войны с Россией до последнего украинца». Но сейчас это не в интересах США, подчеркнул Мирзаян.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Американцы могли бы демонстративно выкрутить руки Евросоюзу, но это не в интересах Трампа, потому что у него с Европой общие дела в отношении, например, Китая. Лидеру США нужно закулисно продавить ЕС по украинскому вопросу, но пока у него это не получается. В Европе стоят на кону куда более масштабные интересы. Это не только экономика, которой ЕС мог бы пожертвовать, что он сейчас и делает, а сам факт существования Евросоюза. Для объединения это ситуация „победим или умрем“», — подчеркнул эксперт.

По словам Мирзаяна, Европа вложила в украинский конфликт слишком много средств, чтобы отступать или идти на разумные компромиссы.

«Чиновники Евросоюза потратили огромные деньги. Если они сейчас проиграют, то у значительной части населения ЕС возникнет вопрос, зачем нам такая евробюрократия, которая положила на алтарь конфликта национальную экономику и проиграла. Такой сценарий может завершиться массовой победой евроскептических партий, серией брекзитов и даже распадом ЕС», — заключил политолог.

