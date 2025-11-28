Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) провело у Ермака обыски в рамках дела Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, скоро под «прицел» НАБУ может попасть и сам украинский лидер. Кто и как избавился от Ермака и стоит ли ждать смены власти на Украине — в материале NEWS.ru.

Почему НАБУ провело обыски у Ермака

Зеленский заявил об отставке Ермака вечером в пятницу, 28 ноября. Он сообщил, что в выходные пройдут переговоры с возможными кандидатами на должность главы офиса президента, а также пообещал провести «перезагрузку» своей администрации.

За несколько часов до этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака. Следственные мероприятия проходили в рамках антикоррупционного расследования по так называемому делу Миндича.

Эксперт РСМД американист Алексей Наумов в своем Telegram-канале связал эти действия с заявлением Ермака о том, что Украина не отдаст «свои территории», «пока Зеленский является президентом страны».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что есть три причины обысков у Ермака.

«Первая — из-за того, что отдавал приказы органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Вторая — участие в схемах Миндича. Третья — есть еще один объект, не упоминавшийся пока в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — перечислил нардеп в своем Telegram-канале.

НАБУ Фото: Социальные сети

По словам экс-депутата Верховной пады Владимира Олейника, обыск прошел исключительно в рамках уже возбужденного уголовного дела, а не по принципу «давайте зайдем, может, что-нибудь найдем, а потом будем думать».

«По моей информации, дело касается двух фактов: участие в коррупционных схемах, связанных с Миндичем. Второй эпизод — когда руководители НАБУ и САП заявили, что Ермак созывал совещания, чтобы противодействовать им через СБУ, ГБР, Генеральную прокуратуру, вплоть до инициирования уголовных дел против них самих», — заявил он NEWS.ru.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил, что Ермак «очень сильно замарался» в коррупционном скандале. Это, по мнению депутата, и стало главной причиной его отставки.

«Куда девались деньги Евросоюза и американские деньги, которые пришли на Украину? То, что Ермака Зеленский не сдавал до последнего, а потом первый написал заявление, говорит о том, что Зеленский признал, что коррупция процветала в этой нацистской команде в полный рост. Посмотрим, что будет с Зеленским. Я думаю, дальше будет хуже для всей нацисткой верхушки Украины», — подчеркнул Колесник.

Какие вопросы возникают после обысков у Ермака

Обыски у Ермака как часть дела Миндича поднимают вопрос правомочности украинской власти, особенно в контексте заявления президента России Владимира Путина, что нынешнее руководство Украины нелегитимно и подписывать с ним какие-то официальные договоренности «бессмысленно».

Антикоррупционные процессы на Украине наглядно показывают, что в действительности представляют из себя власти страны и какую роль в них играл непосредственно Ермак, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Именно Ермак был архитектором сложившейся сегодня системы управления, когда все основные решения, особенно связанные с деньгами и их распределением, принимаются не правительством Украины, не в Верховной раде, а непосредственно в офисе президента. То есть фактически в стране существует параллельная система власти, тот самый „киевский режим“, который персонифицировался в лице Ермака и офиса президента», — подчеркнул эксперт.

Юридически Ермак был высокопоставленным клерком, которого никто не избирал, указал Громский. Однако фактически он сосредоточил в своих руках огромную политическую и финансовую власть, на которую не имел никакого права.

Учредитель фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» юрист Александр Фролов назвал пост, который занимал Ермак, «шизофренической должностью».

«Что такое, например, в России глава администрации президента? Это чиновник, который выполняет специализированные, сугубо административные функции. А Ермак на Украине — это один из политических лидеров, который свободно представлял Украину на международном уровне и которому на откуп были даны важнейшие вопросы. Это человек, который в костюме приезжал в США, в Белый дом, когда его президент сидел в какой-то непонятной рубашечке, изображая из себя военного», — напомнил он в беседе с NEWS.ru.

Почему Ермак и Зеленский настолько близки

Вся система власти на Украине выстроена через личные знакомства или откровенное «кумовство». Например, Миндич был вместе с Зеленским соучредителем продюсерского центра «Квартал 95» и шафером на его свадьбе. С Ермаком знакомство украинского президента также состоялось на ниве шоу-бизнеса, напомнил Громский.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Именно отсюда происходит внезапное перепрофилирование в крупные оборонные подрядчики ряда компаний, которые имеют отношение к „Кварталу 95“ и которые раньше на Украине искали места для съемок кинофильмов, проводили какие-то кастинги. Есть мнение, что Ермак имеет к этому самое непосредственное отношение», — сказал политолог.

Эта тесная дружеская и экономическая связь с годами только усилилась, уверен Фролов. По его словам, Ермак и Зеленский в политическом смысле — самые близкие соратники.

«Они как Кирилл и Мефодий, как Маркс и Энгельс, как Дольче и Габбана — это люди, которые всегда рядом, всегда друг друга поддерживают. Поговаривают, что Зеленский не принимает решений без Ермака», — отметил он.

Он выразил уверенность, что в силу этой близости по итогам обысков у главы офиса президента весь мир увидит, что такое на самом деле украинская власть и за что на самом деле «стоял Майдан».

«Майдан боролся против коррупции, а сейчас самые высшие товарищи у власти, то есть Ермак и Зеленский, оказываются причастными к дичайшей коррупции с „золотыми унитазами“. И до конца недели, мне кажется, мы узнаем о новых, удивительных подробностях коррупции в ближайшем окружении украинского президента», — заявил эксперт.

Что будет с Зеленским и Украиной дальше

Дело в отношении Ермака будет продолжаться, поскольку оно инспирировано США, инструментом которых, по сути, является НАБУ. Для Вашингтона речь идет уже не столько о коррупции, сколько о механизмах политического давления на президента Украины.

Нет никаких сомнений, что США в ближайшее время «снимут Зеленского с должности», заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Расследование произошло по требованию США, так как на Украине сейчас отказываются от того мирного плана, который продвигает Трамп. Поэтому американцы, чтобы выйти на договоренности с РФ, должны показать, что контролируют ту сторону, за которую договариваются. А Зеленский уже не под контролем, поэтому он будет заменен», — сказал эксперт.

Ермаком нынешние антикоррупционные процессы на Украине не ограничатся, уверен член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, речь идет о тотальной зачистке нынешних политических элит этой страны.

«Не только от Ермака избавляются. Идет зачистка политических фигур, не устраивающих нынешний Вашингтон. Такого рода сливы и такого рода следственные действия, которые производятся сегодня, может осуществлять только такая мощная организация, как, например, ФБР. Сейчас потихонечку идет процесс приучения общественного мнения к неизбежности зачистки всей этой надоевшей нынешним хозяевам Белого дома публики. У Трампа к ним такое же отношение, как и к породившему их Байдену с Обамой», — заявил он NEWS.ru.

Олейник считает, что Зеленский может парадоксальным образом в будущем избежать обвинений в коррупции благодаря своей нелегитимности в качестве президента Украины.

«Если США решат, что Зеленского надо судить, а НАБУ придет к нему с обысками, тогда сторона защиты Зеленского в суде будет отталкиваться от того, что он не коррупционер, а мошенник. Защита представит юридическое заключение, согласно которому с 24 мая 2024 по конституции Зеленский является не президентом, а нелегитимным мошенником. Он может сказать своим адвокатам: „Ребята, я не коррупционер, потому что коррупционер — это должностное лицо, которое берет взятки. Простой гражданин может давать взятку, но берет ее только должностное лицо. Я же мошенник. Я сказал, что я президент, люди поверили, и все поверили. Но по конституции я уже не президент“», — пояснил бывший нардеп.

Какой сигнал США обысками у Ермака посылают Европе

Нынешние процессы на Украине могут быть «обкаткой технологии» давления на неподконтрольные политические режимы со стороны США, полагает Громский. По его словам, если сейчас у Трампа получится «приручить» Зеленского либо его убрать, то дальше Штаты могут использовать подобные меры против тех руководителей Европы, которые пытаются вести не устраивающую их политику.

«Тем более что ничего нового тут и придумывать не надо. Европейские бюрократы замазаны в украинской коррупции по уши, ФБР останется только дальше раскручивать дело Миндича и коррупции на оборонных поставках», — пояснил Громский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению Фролова, Трампу нужна подконтрольная Европа. «Вашингтон хочет заполучить максимально свободный доступ к рынкам Европы, особенно в энергетическом секторе. Но не хочет ничего давать взамен. Шумные коррупционные скандалы, даже просто шантаж возможностью такого скандала при наличии все более недовольного европейского обывателя, — это отличный рычаг влияния, который может быть использован США уже для „усмирения“ ЕС», — заключил эксперт.

Читайте также:

«На грани краха»: почему ЕС срывает мирный план по Украине

Зеленский в панике от аудита США: как он пытается выбить у Трампа амнистию

Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ