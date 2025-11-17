«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point

Назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео в консультативный совет украинской компании Fire Point, заявленной как производитель ракет «Фламинго», говорит о сложностях при решении конфликта на Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что коррупционные связи между государствами Киевом и Вашингтоном формировались десятилетиями.

Думаю, вопрос назначения Помпео в Fire Point заключается в закономерностях американской политики и в том, что просто так украинский конфликт не решится. Помпео — просто индикатор этих тенденций. Здесь рука руку моет. Эти коррупционные связи между США и Украиной формировались десятилетиями. Здесь и [Джо] Байден приложил руку, и [Барак] Обама. Это не вопрос Помпео, это тренды. Они просто вылезли наружу, — объяснил Блохин.

Политолог также отметил, что практика перехода с госслужбы в коммерческий сектор достаточно распространена в США. Он пояснил, что с приходом к власти лояльного президента чиновники обычно возвращаются в администрацию.

Это такая американская «практика вращающихся дверей», когда человек с госслужбы уходит в бизнес. Когда приходит его кандидат — президент, который его одобряет, он снова возвращается на госслужбу, в администрацию. Такая практика апробирована десятилетиями в США, — резюмировал Блохин.

