Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, поскольку оно нелегитимно, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы, после чего глава Украины утратил свой статус. Трансляцию выступления российского лидера ведет пресс-служба Кремля.

Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус, — сказал Путин.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор на Украине так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский подтверждал, что вопрос легитимности его не волнует.

Ранее сообщалось, что половина граждан Украины выступили за уход Зеленского с поста президента страны после завершения конфликта с Россией. Такие данные показал проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) опрос.