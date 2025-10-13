Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:58

Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента

В опросе КМИС 50% украинцев выступили против Зеленского на посту президента

Половина граждан Украины выступили за уход Владимира Зеленского с поста президента страны после завершения конфликта с Россией. Такие данные показал проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) опрос. При этом 36% высказались за уход Зеленского из политики.

В опросе 14% респондентов выступили за уголовное преследование. Хотят Зеленского видеть во главе страны лишь 25% опрошенных. Еще 9% не смогли определиться с ответом.

Опрос проходил с 19 сентября по 5 октября 2025 года с помощью телефонного интервью на территории, подконтрольной Киеву. В исследовании приняли участие 1008 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составила примерно 3,5 п. п.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор на Украине так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский подтверждал, что вопрос легитимности его не волнует.

Ранее власти Украины призвали моделей OnlyFans платить налоги. Стало известно, что средства, вырученные девушками на платформе, могут пойти на обеспечение нужд ВСУ.

Украина
Владимир Зеленский
опросы
исследования
