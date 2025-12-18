Рождение первенца, помощь СВО, тюрьма: как живет автоблогер Эрик Давидыч

Автоблогер Эрик Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) сообщил в Telegram-канале о рождении первенца. Что об этом известно, как живет Давидыч, как он помогает СВО?

Что известно о личной жизни Давидыча

Супруга 44-летнего инфлюенсера, 27-летняя Екатерина, родила мальчика в одной из московских клиник. Новорожденному дали имя Сандро.

«Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины. Спасибо моей любимой Катюше за сына, теперь нас трое», — поделился эмоциями Давидыч.

Пара официально оформила отношения в августе 2025 года, спустя год после расставания Эрика с предыдущей супругой. Другие подробности о Екатерине неизвестны.

До этого Давидыч был женат на девушке по имени Моника. Они вступили в брак в октябре 2022 года. В сентябре 2024 года стало известно, что блогер развелся. Он не раскрыл причину расставания с супругой, но при этом заявил, что «Бог ей судья».

Чем известен Давидыч

Эрик Давидыч — популярный автоблогер. Он прославился благодаря своим видеообзорам и тест-драйвам дорогих автомобилей. Основными темами роликов были благотворительные автопробеги, борьба с угонами и коррупцией в ГИБДД.

Автоблогер Эрик Давидыч Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По состоянию на 18 декабря 2025 года у канала 4,49 млн подписчиков и более миллиарда просмотров.

Давидыч владел автомобилями BMW M5 E60, BMW X5M E70, Nissan GT-R, Land Rover Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz G55.

Как Давидович помогает СВО

В 2024 году в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Давидыч продал свой знаменитый золотой BMW за 10 млн рублей. Вырученную сумму блогер направил на нужды СВО, о чем сообщила его тогдашняя супруга Моника. Она отметила, что автомобиль «спасет не одну жизнь».

«И да! Многие меня спрашивали, зачем же мы продали золотого. Все просто: Эрик принял это непростое решение, чтобы помочь нашим парням. На 10 млн рублей было куплено оборудование, машины», — написала Моника в соцсетях.

О помощи Давидыча фронту тогда же рассказал доброволец СВО с позывным Осетин, который служит на Херсонском направлении. Он подчеркнул, что блогер и его коллега Александр Хрусталев оказывают большую поддержку российским бойцам, а на деньги от проданного BMW были куплены в том числе транспорт, беспилотники и системы РЭБ.

По данным Telegram-канала Mash, Давидович помогает российским бойцам на передовой уже полтора года.

«Особо нигде не афиширует и молча делает доброе дело», — сообщил источник.

За что Давидович получил тюремный срок

В октябре 2018 года Давидыч был приговорен судом первой инстанции к четырем годам и восьми месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. В СИЗО блогер находился с февраля 2016 года. По данным следствия, Китуашвили инсценировал угон четырех машин, получив по ложным документам более 8 млн рублей со страховой компании.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пока блогер находился под арестом, в разработке были еще два обвинения: покушение на экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году и клевета на сотрудников ГИБДД. В мае 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд на запрос адвокатов Давидыча ответил, что по покушению на Евкурова все возможные причастные лица уже осуждены.

Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию по делу блогера, в декабре 2018-го принял решение освободить Китуашвили из-под стражи, признав, что по ряду эпизодов истекли сроки давности, а по другим он уже отсидел в СИЗО.

В октябре 2021 года Давидыча задержали в Санкт-Петербурге по плану «Перехват» из-за дорожного конфликта. На него пожаловалась девушка, которой, по ее словам, он угрожал, когда она не пропустила его золотой BMW. Она также сообщила, что блогер «преследовал ее». Оба давали показания в отделе полиции.

