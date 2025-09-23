Достопримечательности Тулы: маршрут для знакомства с городом

Тула — это уютный город в Центральной России, всего в 173 км от Москвы, известный своими мастерами-оружейниками, самоварами и пряниками. Здесь переплетаются история и современность, делая его отличным местом для короткого путешествия. Если вы ищете, что посмотреть в Туле, этот маршрут поможет вам открыть город за один день или больше.

Где находится Тула и как сюда добраться

Тула расположена на юге Московской области, это удобное направление для москвичей и жителей соседних регионов: расстояние от столицы до Тулы — около 180 км. Причем приехать сюда можно разными способами, в зависимости от ваших планов на отдых в этом колоритном городе и его окрестностях.

На машине сюда лежит путь по Симферопольскому шоссе (М2 или Е105) — он займет 2–3 часа, в зависимости от плотности потока. Дорога обещает быть комфортной: она изобилует заправками и кафе, но в выходные будьте готовы к заторам — уж очень это популярное направление у отдыхающих.

Впрочем, без пробок до Тулы вас с Курского вокзала Москвы могут домчать примерно за 2–3,5 часа электрички или скоростные «Ласточки». А вот на самолете напрямую слетать за знаменитыми пряниками не получится — в Туле нет аэропорта. Ближайшая воздушная гавань — в Калуге, за 90 километров, что делает железнодорожное или автомобильное сообщение наиболее удобными вариантами. Если вы ищете, что посмотреть в Туле за 1 день и самостоятельно, то на личном автомобиле вам будет проще организовать свое время.

Тульский кремль и исторический центр

Тула — город с уникальным характером, где история России ощущается буквально на каждом шагу: она привлекает туристов возможностью погрузиться в атмосферу настоящего русского провинциального города с богатейшим наследием. Достопримечательности в Туле буквально на каждом шагу, сейчас мы вам это докажем.

Знакомство с местом логично начать с его сердца — Тульского кремля. Это не просто древняя крепость, а символ оборонной мощи России. Белокаменные стены и башни, возведенные в XVI веке по приказу князя Василия III, прекрасно сохранились до сегодняшних дней. Внутри кремля находятся уютный Успенский собор с впечатляющими росписями ярославских мастеров, Богоявленский собор, торговые ряды и тихие пешеходные дорожки. Здесь же можно погулять по стенам кремля, посетить музей с макетом Тулы XVII века и узнать о ремеслах, ставших визитной карточкой города.

Вход на территорию Тульского кремля платный — 450 рублей, для льготных категорий граждан — 350 рублей. Комплекс работает и по выходным: кремль открывает двери для посетителей с 10 утра.

Отсюда легко выйти на пешеходную улицу Металлистов и в Музейный квартал, что делает эту точку идеальным стартом для того, чтобы решить, что еще посмотреть в Туле за один день.

Музейный квартал: оружие, самовары и пряники

Исторический центр вокруг кремля — пешеходные улицы с особняками XIX века и старинными храмами — место, где будто бы оживает атмосфера старой Тулы. Прогулка по центру города даст полное представление об архитектурном облике этого места притяжения для путешественников. Кроме того, здесь сосредоточены ключевые музеи, раскрывающие тульскую идентичность.

Изюминка исторического центра Тулы — Музейный квартал: это концентрация тульских брендов в одном месте. Начните с Тульского государственного музея оружия, его еще называют в народе «Музей-шлем» из-за его причудливой архитектуры. Он рассказывает о мастерах-оружейниках, а проследить здесь можно всю историю становления этого вида ремесла.

Экспозиция, рассказывающая о вкладе Тулы в оборону страны, поражает воображение даже искушенных посетителей — более 14 тысяч экспонатов от старинного холодного и огнестрельного оружия до современных разработок. Здесь даже можно найти ту самую подкованную блоху Левши, о которой каждый из нас читал еще в школе. И именно в стенах этого музея вы поймете, почему Тулу по праву называют оружейной столицей России.

Не менее знаменит музей «Тульские самовары», где собраны сотни экспонатов самых разных форм и размеров: от миниатюрных, на три капли воды, до огромных пузатых, с начищенными боками, для чаепитий императорской семьи. А в музее «Тульский пряник» можно не только узнать историю лакомства, но и увидеть процесс его приготовления и, конечно, попробовать свежий ароматный десерт. Здесь же проводят мастер-классы по росписи, так что вы обязательно уйдете из музея с сувениром.

Это обязательные пункты для любого, кто составляет список достопримечательностей в Туле для самостоятельного изучения. Если ищете, что посмотреть в Туле самостоятельно за один день, то кремль и исторический центр города — именно то, что нужно увидеть, чтобы сложить первоначальное впечатление о локации.

Усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» в окрестностях Тулы

Если вы путешествуете в Тулу на машине и решаете, что посмотреть, то обязательно выделите время на посещение усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна», которая находится в 14 км от города. Это место силы и вдохновения, где писатель родился, жил и творил: написал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Здесь все сохранилось так, как было при нем: дом с личными вещами, библиотека на 22 тысячи книг, обширный парк с яблоневыми садами, пруды и аллеи. Посетители могут увидеть кабинет писателя, где все как при нем, и могилу в лесу — простую, без памятника, по его завещанию. Прогулка по Ясной Поляне — это погружение в мир классика, понимание его быта и творческой лаборатории. Интересно здесь будет не только поклонникам литературы, но и всем, кто ценит красоту русской природы и ищет умиротворения.

Усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные арт-пространства и парки

Тула — это не только старинные экспонаты, легенды и экскурсы в прошлое, современный город удивляет. После осмотра исторической части стоит заглянуть в творческий индустриальный кластер «Октава» — многофункциональное пространство на территории бывшего завода. Здесь работают выставки, проходят лекции и концерты, есть собственное кафе. Это место притяжения молодежи. Еще одно арт-пространство в окрестностях города — «Болотов.Дача». Это экопарк с инсталляциями, где современное поколение устраивает пикники и фестивали. В самом городе есть набережная с уличным искусством и фуд-траками, где веселят световыми шоу и концертами под открытым небом. Эти места привлекают динамикой, делая Тулу модной и современной.

Для семейного же отдыха идеально подойдет еще одна достопримечательность в Туле — Центральный парк им. Белоусова, один из крупнейших парков Европы, с ухоженными аллеями, прудами, аттракционами и зоопарком, он предлагает отличный вариант для релаксации после экскурсий.

Что попробовать и привезти из Тулы

Гастрономическая программа в Туле обязательна. Кроме легендарного пряника, который бывает с самой разной начинкой, от варенья до горчицы, стоит попробовать печатный пряник — идеальный сувенир. В местных ресторанах туристы ищут блюда старой тульской кухни, например кулебяку или сальник. Из напитков выделяется яснополянский яблочный сидр. В качестве подарков, помимо пряников, путешествующие везут домой фигурные самовары с сувенирных прилавков, изделия из тульской стали (ножи, подстаканники) и фирменный белевский мармелад.

Тульские самовары в фирменном магазине Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Таким образом, планируя, что посмотреть в Туле самостоятельно, можно быть уверенным, что город предложит насыщенную и разнообразную программу. Он сочетает богатую историю, выраженную в кремле и музеях, с современными арт-пространствами и зелеными зонами. Тула — это город, который оставляет теплые воспоминания и желание вернуться сюда снова.

