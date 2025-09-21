«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:55

Домашний мармелад без сахара: рецепт с тыквой и яблоками, который заменит магазинные сладости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовить вкусный и полезный десерт можно всего из нескольких простых ингредиентов. Тыква и яблоки идеально подходят для домашнего мармелада: он получается ароматным, нежным и при этом абсолютно натуральным. Такой вариант легко заменить магазинные сладости и порадовать всю семью.

Ингредиенты:

  • вода — 250 мл;
  • желатин — 60 мл;
  • тыквенное пюре — 375 мл;
  • яблочное пюре — 125 мл;
  • молотая корица — 1,5 ч. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • молотый имбирь — ¾ ч. л.;
  • молотый кардамон — щепотка.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. В кастрюлю налейте воду, добавьте желатин и на медленном огне растворите его до однородности.

Шаг 2. Введите тыквенное и яблочное пюре. Если готовых пюре нет, отварите овощи и фрукты до мягкости, а затем измельчите в блендере.

Шаг 3. Добавьте мед и специи: корицу, имбирь и кардамон. Тщательно перемешайте.

Шаг 4. Разлейте смесь по стеклянным формочкам или контейнерам и уберите в холодильник до полного застывания.

В результате получится полезный мармелад с нежной текстурой и согревающим пряным ароматом. Его можно подать к чаю, взять с собой в дорогу или приготовить детям вместо фабричных сладостей.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.