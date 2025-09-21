Домашний мармелад без сахара: рецепт с тыквой и яблоками, который заменит магазинные сладости

Приготовить вкусный и полезный десерт можно всего из нескольких простых ингредиентов. Тыква и яблоки идеально подходят для домашнего мармелада: он получается ароматным, нежным и при этом абсолютно натуральным. Такой вариант легко заменить магазинные сладости и порадовать всю семью.
Ингредиенты:
- вода — 250 мл;
- желатин — 60 мл;
- тыквенное пюре — 375 мл;
- яблочное пюре — 125 мл;
- молотая корица — 1,5 ч. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- молотый имбирь — ¾ ч. л.;
- молотый кардамон — щепотка.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. В кастрюлю налейте воду, добавьте желатин и на медленном огне растворите его до однородности.
Шаг 2. Введите тыквенное и яблочное пюре. Если готовых пюре нет, отварите овощи и фрукты до мягкости, а затем измельчите в блендере.
Шаг 3. Добавьте мед и специи: корицу, имбирь и кардамон. Тщательно перемешайте.
Шаг 4. Разлейте смесь по стеклянным формочкам или контейнерам и уберите в холодильник до полного застывания.
В результате получится полезный мармелад с нежной текстурой и согревающим пряным ароматом. Его можно подать к чаю, взять с собой в дорогу или приготовить детям вместо фабричных сладостей.
