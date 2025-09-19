Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны

Белоруссия — страна с богатым историческим наследием, уникальной природой и гостеприимными людьми. Для путешественников она открывается как удивительный край древних замков, заповедных лесов и живописных городов.

Минск: столичные музеи, проспекты и Троицкое предместье

Столица Белоруссии Минск встречает путешественников своим имперским размахом проспектов и уютом старинных улочек. Сердцем города является площадь Независимости — одна из крупнейших в Европе, окруженная монументальными зданиями в стиле конструктивизма и классицизма. Отсюда легко попасть в Верхний город, исторический центр Минска, где на площади Свободы возвышаются ратуша и восстановленные корпуса Гостиного двора. Неподалеку расположился очаровательный квартал Троицкое предместье, чья каменная кладка и черепичные крыши хранят дух XIX века. Сегодня в этих зданиях работают сувенирные лавки, кафе и художественные галереи, а с набережной реки Свислочь открываются прекрасные виды.

Обязателен к посещению Национальный художественный музей, обладающий крупнейшей коллекцией белорусского и мирового искусства. Ценителям истории будет интересен Музей истории Великой Отечественной войны — современный интерактивный комплекс, рассказывающий о подвиге белорусского народа. Для неспешных прогулок идеален проспект Независимости, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как эталон стиля сталинского ампира. Завершить день можно в одном из многочисленных парков, например, в парке Победы с его живописным озером и огромным колесом обозрения. Отдельного внимания заслуживает Лошицкий усадебно-парковый комплекс на окраине города — идеальное место для уединенного отдыха.

Площадь Независимости в Минске Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Несвижский и Мирский замки — наследие ЮНЕСКО

Всего в нескольких часах езды от Минска находятся два символа белорусской истории, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — замковый комплекс в Мире и дворец в Несвиже. Эти величественные сооружения наглядно демонстрируют могущество рода Радзивиллов, одного из самых влиятельных в Великом княжестве Литовском. Мирский замок, возвышающийся в поселке Мир, — это мощная крепость с высокими стенами и аутентичными башнями. Его архитектура сочетает готику, ренессанс и барокко. Обязательно стоит выделить время на неспешную прогулку по живописным озерам, окружающим замок, и заглянуть в часовню-усыпальницу князей Святополк-Мирских.

Несвижский замок, расположенный в городе Несвиже, напротив, поражает не оборонной мощью, а изысканностью и роскошью. Это огромный дворцово-парковый ансамбль, окруженный системой прудов и живописных аллей. Внутри восстановлены парадные залы, королевские покои, библиотека и оружейная палата. Помимо самого замка, в Несвиже стоит посетить Костел Божьего Тела — великолепный образец барокко и фамильную усыпальницу Радзивиллов, а также ратушу, одну из старейших в стране. Поездку удобно совместить, так как расстояние между ними невелико, а дорога проходит через живописные белорусские ландшафты, усеянные маленькими деревнями и полями.

Дворец в Несвиже Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брестская крепость-герой и Беловежская пуща

На самом западе страны находится город-герой Брест, где сосредоточены два объекта всемирного значения. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — это место глубокой скорби и бесконечного уважения к защитникам, первыми принявшим на себя удар фашистов в июне 1941 года. Монументальные скульптуры, руины казарм, вечный огонь и торжественная тишина производят неизгладимое впечатление. Перед посещением крепости рекомендуем зайти на пешеходную улицу Советскую в самом центре Бреста, чтобы полюбоваться на уникальные фонари, каждый из которых оснащен динамиком, транслирующим мелодичный бой курантов, и увидеть церемонию зажжения керосиновых фонарей, которую каждый вечер совершает фонарщик в старинной униформе.

Всего в часе езды от Бреста раскинулась Беловежская пуща — один из древнейших и самый знаменитый лес Европы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный заповедник. Главный символ пущи — мощный зубр, которого здесь можно увидеть в вольерах или при удаче в естественной среде обитания. По территории заповедника проложены пешеходные и велосипедные маршруты, а также находится поместье белорусского Деда Мороза, которое работает круглый год, но особенно волшебно выглядит зимой.

Старинные города: Гродно, Витебск, Полоцк

Белоруссию невозможно представить без ее древних городов. Гродно, расположенный на берегах Немана, часто называют самым европейским городом страны. Его исторический центр сохранил уникальную планировку, главными доминантами являются Старый и Новый замки, а также величественный католический собор Святого Франциска Ксаверия. Неповторимую атмосферу создают многочисленные костелы и церкви, а также старейшая аптека и пешеходная улица Советская. Особенностью Гродно является его близость к границе, что наложило отпечаток на культуру и архитектуру. Обязательно прогуляйтесь по живописной набережной Немана и посетите зоопарк.

Скульптура льва (справа) на Пушкинском мосту через реку Витьба в городе Витебске. На дальнем плане Свято-Успенский кафедральный собор Фото: Владимир Вяткин /РИА Новости

Витебск, город на Западной Двине, известен как культурная столица и родина художника Марка Шагала. Здесь повсюду ощущается дух творчества: музей Шагала, арт-центр и повсеместные отсылки к его картинам создают особую ауру. Ежегодно в Витебске проходит международный фестиваль искусств «Славянский базар». Успенский собор, Ратуша и Благовещенская церковь дополняют образ.

Полоцк — древнейший город Белоруссии и колыбель ее государственности. Он гордо носит звание географического центра Европы. Сердце Полоцка — Софийский собор, один из самых ранних на Руси, и Спасо-Евфросиниевский монастырь, являющийся важнейшим духовным центром. В городе множество уникальных музеев, например, Музей белорусского книгопечатания или музей-библиотека Симеона Полоцкого.

По следам войны: Хатынь и Линия Сталина

Помимо Брестской крепости, в Белоруссии есть и другие масштабные мемориалы, посвященные трагическим событиям Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс «Хатынь», расположенный в 60 км от Минска, — это символ сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами вместе с жителями. На месте деревни был создан архитектурно-скульптурный ансамбль, центральным элементом которого является бронзовая скульптура «Непокоренный человек». Стук метронома и печальные колокола напоминают о каждом четвертом погибшем жителе страны.

«Линия Сталина» — масштабный музей под открытым небом, воссоздающий систему оборонительных укреплений на границе СССР 1930-х годов. Здесь можно увидеть восстановленные доты, окопы, траншеи и огромную коллекцию военной техники — от танков и самолетов до артиллерийских орудий. Важная особенность комплекса — его интерактивность: можно пострелять из настоящего оружия времен войны, прокатиться на бронетехнике и даже отведать солдатской каши из полевой кухни.

Что привезти из Белоруссии в подарок

На первом месте, безусловно, находятся продукты питания: знаменитый белорусский шоколад, вкуснейшие сыры и колбасы местного производства, клюква в сахарной пудре и, конечно, белорусский сахар, который многие считают особенным на вкус. Хит — льняная продукция — от изящных салфеток и скатертей до стильной одежды и постельного белья.

Шоколад в упаковке на кондитерской фабрике «Спартак» в Гомеле Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Ценители крепких напитков могут привезти легендарную зубровку или крамбамбулю на меду и специях, а также различные бальзамы на травах. В качестве памятного сувенира отлично подойдут изделия из соломки и керамики, расписные рушники или уменьшенные копии замков. В последние годы набирают популярность сувениры из дерева и стекла с национальной символикой. Отдельная категория — книги и альбомы о белорусской архитектуре и искусстве, которые можно приобрести в крупных музеях.

Практические советы для путешественников

Планируя поездку по Белоруссии, стоит учесть несколько практических моментов. Лучшим временем для посещения считается период с мая по сентябрь, когда стоит теплая погода и открыт сезон в парках и заповедниках. Однако зимние путешествия имеют свою прелесть: заснеженные замки и усадьбы выглядят по-настоящему сказочно, а лыжные курорты вроде «Силичи» или «Логойска» предлагают активный отдых. Для перемещения между городами оптимален автомобиль, дающий максимальную свободу, но развитая сеть железнодорожного и автобусного сообщения позволяет комфортно путешествовать и на общественном транспорте. Внутри городов удобно пользоваться метро (в Минске), трамваями, автобусами и такси.

Белорусская кухня — это отдельная достопримечательность. Обязательно стоит попробовать драники со сметаной, колдуны, мачанку, холодник и домашние колбасы. Атмосферные трапезы ждут в ресторанах национальной кухни в центре Минска или в аутентичных агроусадьбах в глубинке, где часто соблюдают старинные рецепты.

