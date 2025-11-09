Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 00:47

«Я еду»: депутат от АдГ намерен посетить РФ, несмотря на протест

Депутат АдГ Нойхофф посетит конгресс в Сочи, несмотря на критику правящего блока

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил о своем намерении принять участие в международном конгрессе в Сочи. Это решение вызвало резкую критику со стороны представителей правящего блока ХДС/ХСС, которые обвинили АдГ якобы в работе в интересах Москвы, пишет Handelsblatt.

Политик подчеркнул, что участие в мероприятии организовано Европейским институтом Российской академии наук. Оно посвящено перспективам отношений между ЕС и странами БРИКС.

Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС и также выступлю там с докладом, — отметил Нойхофф.

Парламентарий раскритиковал позицию ХДС/ХСС, заявив, что политики, призывающие игнорировать БРИКС, «ничего не понимают в геополитике» и ведут Европу в тупик. Финансирование поездки делегации, в которую также войдут депутаты бундестага Штеффен Котре и Райнер Ротфусс, осуществляет фракция АдГ.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к правительству Германии и канцлеру Фридриху Мерцу снизился до рекордных значений. Согласно исследованию, 66% немцев недовольны работой властей.

