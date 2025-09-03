Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:30

«Угроза безопасности»: в АдГ резко раскритиковали заявления Мерца

Глава АдГ: Мерц своими словами представляет угрозу безопасности для Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Sebastian Rau/Sebastian Rau/photothek/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своими словами представляет угрозу безопасности для страны, заявила в соцсети X сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. По ее словам, глава правительства подрывает усилия президента США Дональда Трампа, предпринимаемые для урегулирования конфликта на Украине.

Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны! — написала Вайдель.

Ранее Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность. Канцлер подчеркнул, что европейские государства должны объединить усилия для достижения этой цели.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что агрессивные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца против России являются приступом безумия. По его мнению, глава немецкого правительства, как и другие европейские лидеры, хочет с помощью провокаций добиться отправки иностранных военных на Украину.

Германия
адг
Алис Вайдель
Фридрих Мерц
канцлеры
