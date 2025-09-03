Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:17

«Приступ безумия»: во Франции осадили Мерца за выпад против России

Политик Филиппо: заявления Мерца о России являются приступом безумия

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агрессивные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца против России являются приступом безумия, заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, глава немецкого правительства, как и другие европейские лидеры, хочет с помощью провокаций добиться отправки иностранных военных на Украину.

У немецкого канцлера Мерца <…> приступ безумия! — написал Филиппо.

Ранее Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность. Канцлер подчеркнул, что европейские государства должны объединить усилия для достижения этой цели.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что у Мерца «не выросла истощилка», чтобы истощить экономические ресурсы России. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание мнение канцлера Германии Фридриха Мерца, в том числе о возможной площадке для переговоров между РФ и Украиной. По его словам, Мерц сделал «много нехороших заявлений».

