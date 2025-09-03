«Истощилка не выросла»: в МИД нашли колкий ответ Мерцу на слова о России

У немецкого канцлера Фридриха Мерца «не выросла истощилка», чтобы истощить экономические ресурсы России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на заявление главы правительства Германии о необходимости противостоять Москве подобным способом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию. Истощилка не выросла, хер Мерц, — высказалась представитель ведомства.

Ранее Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

Кроме того, канцлер Германии, выступая перед сторонниками консервативного движения в Северном Рейне — Вестфалии, заявил о необходимости принудить Россию к прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что европейские государства должны объединить усилия для достижения этой цели с помощью экономических ограничений, которые не позволят продолжать противостояние.