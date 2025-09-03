Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:50

В Германии захотели «экономически истощить» Россию

Канцлер Германии Мерц заявил о планах экономически истощить Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа должна сконцентрироваться на «экономическом истощении» России, сообщает n-tv со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, Западу важно гарантировать невозможность поддержки РФ своей «военной экономики». Мерц отметил, что у него «нет никаких оснований» доверять президенту России Владимиру Путину.

В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать, — сказал глава государства.

Ранее канцлер Германии заявил, что в настоящий момент никто на Западе не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что присутствует на всех ключевых переговорах и осведомлен о реальных темах повестки дня. По словам Мерца, текущие дискуссии сосредоточены прежде всего на разработке гарантий безопасности для Киева на случай установления перемирия.

На мероприятии консерваторов в земле Северный Рейн — Вестфалия Мерц также заявил о необходимости вынудить Россию завершить конфликт на Украине. Политик призвал страны Европы активно способствовать достижению этой цели.

санкции
экономика
Германия
Фридрих Мерц
