31 августа 2025 в 16:38

Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину

Мерц: никто на Западе сейчас не обсуждает отправку войск на Украину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никто на Западе в настоящий момент не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF. Он добавил, что присутствует на всех переговорах и знает, какие темы действительно находятся на повестке дня.

Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент, — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что текущие дискуссии сосредоточены прежде всего на гарантиях безопасности для Киева на случай установления перемирия, которые направлены на оказание поддержки ВСУ. Мерц назвал это абсолютным приоритетом, опровергая замечание ведущей о возможном обсуждении темы наземных войск британцами и французами.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что встреча глав МИД Евросоюза показала готовность Брюсселя к затягиванию конфликта на Украине. Он призвал Париж как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Париж озвучил предложения по новым санкциям против России на неформальной встрече министров иностранных дел стран — участниц Евросоюза в Копенгагене. По его словам, страна подготовила решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы.

Украина
Фридрих Мерц
военные
СВО
