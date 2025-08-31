День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:02

«Вечная война»: во Франции раскрыли планы ЕС на украинский конфликт

Филиппо: встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовит долгий конфликт

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Встреча глав МИД Евросоюза показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта на Украине, сообщил на своей странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал Париж как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды.

Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы! — написал политик.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж на неформальной встрече министров иностранных дел стран — участниц Евросоюза в Копенгагене озвучит предложения по новым санкциям против России. По его словам, страна подготовила решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы. Он убежден, что это позволит Западу повлиять на способность Москвы продолжать специальную военную операцию на Украине.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может представить себе возвращение России ее замороженных активов без выплаты Москвой компенсации Украине. По ее словам, на неформальной встрече главы МИД европейских стран собираются подробно обсудить эту тему.

Франция
Европа
Украина
военные конфликты
Флориан Филиппо
