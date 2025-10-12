Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Румыны оценили риск нападения России

Avangarde: 60% жителей Румынии не видят угрозы со стороны России

Около 60% граждан Румынии не рассматривают Россию как страну, от которой можно ждать военного нападения, следует из результатов исследования социологической компании Avangarde. 4% считают, что опасность очень высока, а 29% — что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.

Параллельно исследователи изучили отношение граждан к работе румынских властей в сфере обороны. Большинство (58%) раскритиковало действия правительства, тогда как лишь 22% одобрили его политику. Остальные затруднились с оценкой.

Ранее военный эксперт Александр Степанов выразил мнение, что страны НАТО формируют условия для «ликвидации» Приднестровской Молдавской Республики с целью создания плацдарма против России. Он связал действия Альянса с планами по наращиванию военного присутствия в регионе.

Тем временем президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию во время официальной церемонии, что привело к появлению многочисленных мемов в Сети. Кадры, на которых политик растерянно топчется на месте перед почетным караулом, вынудили пользователей сравнить его с бывшим президентом США Джо Байденом.

Румыния
политика
военные конфликты
опросы
