Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 04:48

Президент Румынии «стал» Байденом перед караулом

Президента Румынии Дана сравнили с Байденом из-за растерянного поведения

Никушор Дан Никушор Дан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию во время официальной церемонии, что привело к появлению многочисленных мемов в Сети. Кадры, на которых политик растерянно топчется на месте перед почетным караулом, вынудили пользователей сравнить его с бывшим президентом США Джо Байденом, пишет RT.

Инцидент произошел, когда Дан, по-видимому, забыл протокол официальных мероприятий и не смог сориентироваться, куда ему следует двигаться. Видео с моментом замешательства политика вызвало волну шуток и насмешек среди интернет-пользователей.

Румынский телеканал Antena3 попытался оправдать президента, заявив, что он просто растерялся. Однако это объяснение не остановило распространение мемов.

Бывший американский политик неоднократно становился объектом шуток из-за своих поведенческих особенностей. Его оговорки, потерянное поведение и конфузы долгое время были достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена составляла для главы Белого дома специальные карточки с именами и фотографиями видных политиков, которые он мог использовать во время публичных мероприятий. Среди упомянутых в подсказках политиков фигурирует бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и другие известные демократы.
Румыния
Джо Байден
Никушор Дан
сравнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.