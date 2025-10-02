Президент Румынии «стал» Байденом перед караулом

Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию во время официальной церемонии, что привело к появлению многочисленных мемов в Сети. Кадры, на которых политик растерянно топчется на месте перед почетным караулом, вынудили пользователей сравнить его с бывшим президентом США Джо Байденом, пишет RT.

Инцидент произошел, когда Дан, по-видимому, забыл протокол официальных мероприятий и не смог сориентироваться, куда ему следует двигаться. Видео с моментом замешательства политика вызвало волну шуток и насмешек среди интернет-пользователей.

Румынский телеканал Antena3 попытался оправдать президента, заявив, что он просто растерялся. Однако это объяснение не остановило распространение мемов.

Бывший американский политик неоднократно становился объектом шуток из-за своих поведенческих особенностей. Его оговорки, потерянное поведение и конфузы долгое время были достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена составляла для главы Белого дома специальные карточки с именами и фотографиями видных политиков, которые он мог использовать во время публичных мероприятий. Среди упомянутых в подсказках политиков фигурирует бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и другие известные демократы.