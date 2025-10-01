Байден на мероприятиях использовал карточки-подсказки Fox News: Байден мог использовать на мероприятиях готовые подсказки о демократах

Администрация экс-президента США Джо Байдена составляла для главы Белого дома специальные карточки с именами и фотографиями видных политиков, которые он мог использовать во время публичных мероприятий, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученные документы. Среди упомянутых в подсказках политиков фигурирует бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и другие известные демократы.

Согласно опубликованным материалам, на карточках содержалась подробная информация о биографии и должностях публичных лиц. В частности, для Хиллари Клинтон указывалось, что она занимала пост госсекретаря во время администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом.

Администрация подробно описывала имена и фотографии видных демократов, <…> к которым бывший на тот момент президентом Джо Байден, предположительно, обращался во время живых мероприятий, — указано в сообщении.

Всего в ходе расследования документов национального архива было обнаружено пять различных карточек, причем на четырех из них имелся штамп «президент видел». Бывший сотрудник администрации Байдена пояснил, что подобные материалы являются стандартной рабочей процедурой для подготовки к мероприятиям.

Ранее нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал себя не только 45-м и 47-м, но также 46-м президентом США. Во время выступления перед высшим командным составом ВС страны он признался, что не желает, чтобы Байдена ставили ему в пример, тем самым он подверг сомнению прошедшие в ноябре 2020 года выборы главы государства.