30 сентября 2025 в 18:34

Трамп внезапно заявил, что является президентом США третий срок подряд

Трамп назвал себя 46-м президентом США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал себя не только 45-м и 47-м, но также 46-м президентом США. Во время выступления перед высшим командным составом ВС страны он признался, что не желает, чтобы американского лидера Джо Байдена ставили ему в пример, тем самым он подверг сомнению прошедшие в ноябре 2020 года выборы главы государства. Мероприятие прошло на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Я — 45-й, 46-й и 47-й. Да, если об этом задуматься. Я просто не хочу, чтобы 46-го ставили мне в заслугу, — объяснил президент.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Трамп является единственным мировым лидером, способным вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он сам не может сыграть соответствующую роль из-за своих взглядов и исторического опыта.

Также спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».

Дональд Трамп
Джо Байден
США
президенты
