В Румынии захотели найти замену войскам США после их вывода из страны

Власти Румынии решают вопрос о замене выводимого из страны контингента США другими войсками, заявил в эфире Радио Румынии глава государства Никушор Дан. Так он ответил на вопрос о том, можно ли ожидать увеличения в республике численности войск из других стран НАТО.

Обсуждение в этом направлении ведется, — подчеркнул президент.

Также он прокомментировал свой предстоящий визит в США. По словам Дана, самое важное в будущих отношениях между Бухарестом и Вашингтоном — это значительное экономическое присутствие американских компаний в Румынии.

Ранее толпа протестующих освистала Дана, призвав его бежать на Украину. Это произошло на мероприятии в Яссах, где глава государства посещал Национальный театр. Демонстранты скандировали «позор!», «предатель!» и «убирайся на Украину!», а один из мужчин крикнул ему: «Вы самый слабый президент».

До этого стало известно, что около 60% граждан Румынии не рассматривают Россию как страну, от которой можно ждать военного нападения. Лишь 4% считают, что опасность очень высока. Параллельно исследователи изучили отношение граждан к работе румынских властей в сфере обороны. Большинство (58%) раскритиковало действия правительства.