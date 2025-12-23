Володин назвал виновников украинского конфликта Володин: ЕС, Байден и его сторонники виноваты в конфликте на Украине

Евросоюз, бывший президент США Джо Байден и его сторонники несут ответственность за происходящее на Украине и гибель людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая на заключительном заседании осенней сессии, он обвинил их в попытке сохранить власть, перекладывая вину на Россию.

Евросоюз, Байден, его сторонники виновны в том, что происходит на Украине. Именно они виноваты в гибели безвинных, пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей, — подчеркнул он.

Спикер нижней палаты парламента предсказал неизбежные политические изменения в ряде стран, отметив, что навязывание образа врага в лице РФ в долгосрочной перспективе не сработает.

Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз в пропасть войны с Россией толкают четыре ключевые причины, главные из которых — животный страх евробюрократов за свою власть и желание легализовать грабеж замороженных российских активов. По информации источника, европейских граждан приучают к «новой нормальности», где жертва детьми ради интересов Брюсселя считается неизбежностью.