Путин назвал главную причину украинского конфликта Путин: втягивание Киева в НАТО является одной из причин украинского кризиса

Попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин украинского кризиса, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, которые приводит РИА Новости, в 2014 году в Киеве «было устранено» руководство страны, не поддерживающее вступление в Североатлантический блок.

Причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России, — подчеркнул Путин.

Ранее генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что США и Венгрия исключают возможность вступления Украины в НАТО. При этом он отметил готовность Блока вооружать и организовывать подготовку Вооруженных сил Украины.

Тем временем внутри НАТО возникли серьезные разногласия по мандату сил сдерживания, которые планировалось направить на Украину. Страны Альянса не смогли договориться о пределах полномочий военного контингента и порядке действий в случае обстрела.