Страны НАТО исключили вступление Украины в альянс

США и Венгрия исключают возможность вступления Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. При этом он отметил готовность НАТО вооружать и организовывать подготовку Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО, — заключил Рютте.

Ранее внутри НАТО возникли серьезные разногласия по мандату сил сдерживания, которые планировалось направить на Украину. Страны альянса не смогли договориться о пределах полномочий военного контингента и порядке действий в случае обстрела. Дискуссии уперлись в вопрос о том, должны ли военные эвакуироваться или вступать в конфликт при получении огня.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление страны в НАТО может способствовать урегулированию конфликта с Россией. Политик также отметил, что прошедший саммит РФ и США на Аляске дал Киеву сильную надежду.