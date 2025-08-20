Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Порошенко счел вступление в НАТО «полезным» для Украины

Порошенко выступил против отказа Украины вступить в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс может «способствовать» урегулированию в стране, заявил экс-президент Петр Порошенко в интервью американскому каналу MSNBC. Он также отметил, что саммит России и США на Аляске дает Киеву сильную надежду.

Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО, — заявил Порошенко.

Ранее украинские власти заблокировали запланированные визиты экс-президента в Европу. Поездки включали участие в съезде Народной партии Испании и конференции по восстановлению Украины в Риме. Он резко раскритиковал это решение, назвав действия властей следствием некомпетентности дипломатов.

Также Порошенко раскритиковал действующего украинского лидера Владимира Зеленского за авторитарные тенденции. Бывший глава государства призвал действующего президента прекратить попытки удержания власти, иначе терпение украинцев может иссякнуть. Он охарактеризовал действия нынешнего руководства Украины как «ползучий авторитаризм». Порошенко отметил, что смена лидеров не изменит сути проблемы.

