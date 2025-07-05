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05 июля 2025 в 21:41

Власти Украины сорвали визит Порошенко в Европу

Киев заблокировал командировку Порошенко в Испанию и Италию

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти заблокировали запланированные визиты экс-президента Петра Порошенко в Европу, сообщила пресс-служба его партии «Европейская солидарность». Поездки включали участие в съезде Народной партии Испании и конференции по восстановлению Украины в Риме.

Бывшему президенту не позволили выехать за границу. Порошенко резко раскритиковал это решение, назвав действия властей следствием некомпетентности дипломатов. Он также напомнил, что кризис в отношениях с США начался после скандального инцидента в Овальном кабинете Белого дома, где произошла перепалка между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Сколько еще раз мы должны наступать на одни и те же грабли из-за некомпетентности и непрофессионализма этой команды? — поинтересовался Порошенко.

Ранее он раскритиковал действующего украинского лидера Владимира Зеленского за авторитарные тенденции. Он также призвал действующего президента прекратить попытки удержания власти, иначе терпение украинцев может иссякнуть.

До этого Петр Порошенко в своем закрытом Telegram-канале пожаловался, что небо в Харьковской области кишит беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации. По его словам, из-за этого украинские военные испытывают трудности. К такому выводу он пришел после визита в подразделения ВСУ в регионе.

Украина
Испания
Италия
Петр Порошенко
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