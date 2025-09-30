Эксперт предупредил о планах по созданию плацдарма НАТО в Приднестровье

Страны НАТО формируют условия для «ликвидации» Приднестровской Молдавской Республики с целью создания плацдарма против России, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Александр Степанов. Он связал действия Альянса с планами по наращиванию военного присутствия в регионе.

Страны НАТО формируют условия для ликвидации Приднестровья, так как оно является серьезным препятствием для размещения в регионе многонационального западного контингента. Разрушение пророссийских позиций в самом Приднестровье является краеугольным камнем для последующего установления контроля над Молдавией, Румынией и Украиной. По большому счету ключевая задача Брюсселя и Вашингтона — это наращивание военного присутствия НАТО в регионе и формирование бесшовного ударного плацдарма на юго-восточном фланге, — считает эксперт.

Он отметил, что вступление Молдавии в конфликт облегчается тем, что регион не входит в состав НАТО, и действие четвертой или пятой статей устава Блока на нее не распространяется. Ее можно использовать для военной агрессии против ПМР без опасений эскалации и вовлечения в прямой конфликт стран НАТО и России.

Ранее военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта. По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.