28 ноября 2025 в 16:23

В Госдуме оценили парламентские выборы в Приднестровье

Депутат Чижов: выборы в ПМР будут судьбоносными

Гражданка во время досрочного голосования на выборах депутатов в Доме Советов в Тирасполе
Предстоящие в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) парламентские выборы, которые пройдут 30 ноября, судьбоносные, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Чижов. По его словам, можно ожидать высокой явки.

Эти выборы — судьбоносные. Приднестровье переживает ответственный момент. За 35 лет своей государственности народ республики не раз проходил сложные периоды, и проходит сейчас. Народ Приднестровья всегда отличала стойкость, выдержка, умение противостоять невзгодам. У него есть ценности, которые он всегда будет отстаивать. Да, есть сложности, вызовы и внешние угрозы, но уверен, что и сегодня приднестровцы сплотятся вокруг нынешних лидеров республики, проявят гражданскую мудрость, выполнят свой долг, — и придут на избирательные участки, — заявил Чижов.

Он выразил надежду, что Приднестровье и после выборов будет развивать свою экономику, укреплять государственность и расширять дружеские, деловые отношения с Россией.

Убежден, что народ покажет друзьям и особенно недругам, что у приднестровцев по-прежнему есть воля к победе, способность защищать суверенитет республики и ее целостность, — подчеркнул депутат.

Ранее в Приднестровской Молдавской Республике продлили на 60 суток, до 3 января, срок действия «желтого» уровня террористической опасности. Как сообщили в пресс-службе главы ПМР Вадима Красносельского, решение принято в связи с сохраняющимися угрозами.

