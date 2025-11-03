В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности до 3 января

Срок действия «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровской Молдавской Республике продлили на 60 суток, до 3 января, сообщили в пресс-службе главы ПМР Вадима Красносельского. Отмечается, что решение принято в связи с сохраняющимися угрозами.

Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого «желтого» уровня террористической опасности на 60 суток, — говорится в подписанном Красносельским указе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военных из Приднестровья. Она рассказала, что у Кишинева уже есть экономический план, который рассчитан на постепенную реинтеграцию региона. По словам главы государства, ключевая задача властей — показать жителям Приднестровья, что в Молдавии более высокий уровень жизни.

До этого военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявлял, что страны НАТО формируют условия для «ликвидации» Приднестровской Молдавской Республики с целью создания плацдарма против России. Он связал действия Альянса с планами по наращиванию военного присутствия в регионе.