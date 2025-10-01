Санду сделала неожиданное заявление о российских войсках в Приднестровье Санду призвала найти мирное решение для вывода российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья. В интервью порталу NewsMaker она призналась, что у Кишинева разработан экономический план, направленный на реинтеграцию региона.

Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем. У нас есть экономический план, который подразумевает реинтеграцию, — отметила Санду.

По словам молдавского лидера, важнейшей задачей является демонстрация гражданам Приднестровья более высокого уровня жизни в Молдавии. Она добавила, что самым сложным вопросом остается организация вывода российских войск, после чего она бы хотела приступить к поэтапной реинтеграции региона.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявлял, что страны НАТО формируют условия для «ликвидации» Приднестровской Молдавской Республики с целью создания плацдарма против России. Он связал действия Альянса с планами по наращиванию военного присутствия в регионе.