Зеленский высказался о выводе войск из Донбасса Зеленский отказался выводить войска из Донбасса в обмен на прекращение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выводить войска из подконтрольной Киеву части Донбасса в обмен на прекращение конфликта, передает украинское издание «Страна.ua». Он отметил, что там располагается «очень мощная» часть обороны ВСУ.

Несмотря на заявления Зеленского, российская армия продолжает активно продвигаться вперед. Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения ВС РФ уже находятся в центре Купянска, расположенного в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике же был освобожден населенный пункт Федоровка. Участие в боях принимали военнослужащие группировки войск «Юг».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Российский лидер высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.

До этого Путин допустил возможность проведения встречи с Зеленским. Глава государства отметил, что его коллега может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.