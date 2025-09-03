Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:02

Зеленский высказался о выводе войск из Донбасса

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса в обмен на прекращение конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выводить войска из подконтрольной Киеву части Донбасса в обмен на прекращение конфликта, передает украинское издание «Страна.ua». Он отметил, что там располагается «очень мощная» часть обороны ВСУ.

Несмотря на заявления Зеленского, российская армия продолжает активно продвигаться вперед. Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения ВС РФ уже находятся в центре Купянска, расположенного в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике же был освобожден населенный пункт Федоровка. Участие в боях принимали военнослужащие группировки войск «Юг».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Российский лидер высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.

До этого Путин допустил возможность проведения встречи с Зеленским. Глава государства отметил, что его коллега может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.

