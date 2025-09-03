Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:49

Путин заявил о своей готовности к одному шагу по Украине

Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай. Российский лидер высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.

Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров, — NEWS.ru), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть конкретные фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня, — сказал Путин.

Ранее президент России допустил возможность проведения встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер отметил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в свою очередь заявил, что президент Украины не осмелится приехать в Москву. По его мнению, украинский лидер нацелен на продолжение боевых действий, а не на поиск дипломатического решения.

Владимир Путин
переговоры
Украина
Китай
