Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:12

Флаг России развернули в одном из ключевых городов в зоне СВО

Минобороны показало кадры с российским флагом в центре Купянска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны России, публикуя соответствующие кадры. В ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания городской администрации.

Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он подчеркнул, что ВСУ запрещают ввозить гуманитарную помощь.

До этого Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. Там подчеркнули, что противник потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

Россия
СВО
Украина
Харьковская область
Купянск
флаги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.