Флаг России развернули в одном из ключевых городов в зоне СВО

Флаг России развернули в одном из ключевых городов в зоне СВО Минобороны показало кадры с российским флагом в центре Купянска

Российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны России, публикуя соответствующие кадры. В ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания городской администрации.

Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он подчеркнул, что ВСУ запрещают ввозить гуманитарную помощь.

До этого Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. Там подчеркнули, что противник потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.