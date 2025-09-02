ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР Минобороны РФ: ВС России освободили Федоровку в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы «Южной» группировки войск.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что группа солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у села Садки в Сумской области. Там отметили, что украинским военнослужащим перекрыли снабжение и пути эвакуации. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого пресс-служба военного ведомства сообщила, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.