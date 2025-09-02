Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области Группу военных из десантно-штурмовой бригады ВСУ окружили у села Садки

Группа солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у села Садки в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинским военнослужащим перекрыли снабжение и пути эвакуации. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На Сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Севера», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.