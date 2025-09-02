День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:51

Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области

Группу военных из десантно-штурмовой бригады ВСУ окружили у села Садки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Группа солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у села Садки в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинским военнослужащим перекрыли снабжение и пути эвакуации. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На Сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Севера», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Россия
Украина
Сумская область
ВСУ
десантники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.