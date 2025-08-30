День знаний — 2025
В ЕС раскрыли один нюанс по возвращению замороженных российских активов

Каллас: в ЕС не представляют возвращения активов России без компенсации Украине

Евросоюз не может представить себе возвращение России ее замороженных активов без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Копенгаген. По ее словам, которые передает агентство Reuters, на неформальной встрече главы МИД европейских стран собираются подробно обсудить эту тему.

Мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила компенсации Украине, — подчеркнула Каллас.

Ранее глава евродипломатии сообщила, что министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза на встрече в Копенгагене не планируют принимать решения по новому пакету санкций против России. При этом они частично затронут тему 19-го пакета ограничений, который планируется ввести в сентябре.

До этого Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, то есть против тех стран, которые продолжают торговлю с Москвой. По ее словам, ограничения должны быть введены по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.

