30 августа 2025 в 11:32

Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит

Каллас заявила, что в Копенгагене не будут приниматься решения по санкциям

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза на встрече в Копенгагене в эту субботу, 30 августа, не планируют принимать решения по новому пакету санкций против России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она подчеркнула, что дипломаты все же обсудят данную тему в ходе беседы. В частности, они поговорят о 19-м пакете санкций, который планируется ввести в сентябре.

Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет, — сказала Каллас.

Она убеждена, что 19-й пакет санкций вынудит Россию согласиться на мир на условиях Запада. По ее словам, речь идет в том числе о тотальной ремилитаризации Украины после завершения конфликта.

Каллас также признала, страны Евросоюза пока не готовы согласовать даже мягкие санкции против Израиля на фоне продолжающегося конфликта в сектора Газа. По ее словам, позиции государств по данному вопросу продолжают расходиться.

