30 августа 2025 в 10:35

В Евросоюзе наметился раскол из-за Израиля

Каллас: страны ЕС не готовы принять даже мягкие санкции против Израиля

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза не готовы согласовать даже мягкие санкции против Израиля за ситуацию в Газе, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене. По ее словам, государства ЕС продолжают расходиться в позициях по этому вопросу.

Я не очень оптимистична по вопросу санкций против Израиля, поскольку даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из научно-исследовательской программы ЕС Horizon, у нас нет компромисса. Сегодня мы точно не примем никаких решений. Это посылает сигнал, что мы разделены и не говорим одним голосом, — сказала Каллас.

Ранее Кая Каллас заявила, что ЕС готов рассмотреть военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть гарантий безопасности. Она подчеркнула важность текущих поставок вооружений Киеву, включая боеприпасы и системы ПВО, и уточнила, что министры вскоре обсудят продление снарядной инициативы. По ее мнению, меры призваны обеспечить готовность Европы к сотрудничеству с Украиной.

