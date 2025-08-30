Французская сторона на неформальной встрече министров иностранных дел стран — участниц Евросоюза в Копенгагене озвучит предложения по новым санкциям против России, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж подготовил решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы.

Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы, которые [Россия] вкладывает в [конфликт на Украине], — сказал дипломат.

Барро призвал страны Евросоюза целиться в энергетический, финансовый и некоторые гражданские секторы России. Он убежден, что это позволит Западу повлиять на способность Москвы продолжать специальную военную операцию на Украине.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в Копенгагене не планируют принимать решения по новому пакету санкций против России. При этом дипломаты все же обсудят данную тему в ходе беседы.

По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, в случае удара по России Европа превратится в стеклянную пустыню. Он подчеркнул, что политика региона ведет к войне, поскольку страны продолжают поставлять Украине оружие и специалистов.