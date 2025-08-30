День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:08

«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России

Депутат Колесник: Европа станет стеклянной пустыней в случае удара по России

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Европа превратится в стеклянную пустыню в случае удара по России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, европейская политика ведет к войне, поскольку страны продолжают поставлять Украине оружие и отправлять туда специалистов.

Если ЕС попробует нанести удар по России, то придется превращать Европу в стеклянную пустыню. Европейский путь ведет к войне — они поставляют Украине оружие, отправляют специалистов. Мы их пыл сдерживаем в нашу сторону. Украина — это промежуточное звено, ей они воюют с нами. Это мяч, которым ЕС пытается забить гол. Как с Европой ни говори, она упорно ползет на кладбище, и ничего с этим не сделаешь, — высказался Колесник.

Ранее появилась информация, что Франция и Германия планируют увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Соответствующее решение было принято на совместном заседании совета министров двух стран в связи «с массированными российскими ударами».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что руководители МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, чтобы начать обучение военных ВСУ. Решение приняли по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене

Евросоюз
Европа
Россия
удары
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.