«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России Депутат Колесник: Европа станет стеклянной пустыней в случае удара по России

Европа превратится в стеклянную пустыню в случае удара по России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, европейская политика ведет к войне, поскольку страны продолжают поставлять Украине оружие и отправлять туда специалистов.

Если ЕС попробует нанести удар по России, то придется превращать Европу в стеклянную пустыню. Европейский путь ведет к войне — они поставляют Украине оружие, отправляют специалистов. Мы их пыл сдерживаем в нашу сторону. Украина — это промежуточное звено, ей они воюют с нами. Это мяч, которым ЕС пытается забить гол. Как с Европой ни говори, она упорно ползет на кладбище, и ничего с этим не сделаешь, — высказался Колесник.

Ранее появилась информация, что Франция и Германия планируют увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Соответствующее решение было принято на совместном заседании совета министров двух стран в связи «с массированными российскими ударами».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что руководители МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, чтобы начать обучение военных ВСУ. Решение приняли по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене