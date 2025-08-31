День знаний — 2025
31 августа 2025 в 14:22

Мерц назвал «единственный» способ завершить конфликт на Украине

Канцлер Германии: Россию нужно вынудить прекратить украинский конфликт

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Россию следует вынудить завершить конфликт на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мероприятии консерваторов, которое прошло на немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия. По его словам, которые приводит Sky News, страны Европы должны этому поспособствовать.

Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам <...>, больше не могла продолжать боевые действия, — сказал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что встреча глав МИД Евросоюза показала готовность Брюсселя к затягиванию конфликта на Украине. Он призвал Париж как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж озвучил предложения по новым санкциям против России на неформальной встрече министров иностранных дел стран — участниц Евросоюза в Копенгагене. По его словам, страна подготовила решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы.

