Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:55

В Кремле ответили на слова Мерца о переговорах между Россией и Украиной

Песков призвал не учитывать мнение Мерца о площадке для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание мнение канцлера Германии Фридриха Мерца, в том числе о возможной площадке для переговоров между РФ и Украиной. По его словам, Мерц сделал «много нехороших заявлений», передает ТАСС.

Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание, — сказал Песков.

Ранее Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

Кроме того, канцлер Германии, выступая перед сторонниками консервативного движения в Северном Рейне — Вестфалии, заявил о необходимости принудить Россию к прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что европейские государства должны объединить усилия для достижения этой цели с помощью экономических ограничений, которые не позволят продолжать противостояние.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что у Мерца «не выросла истощилка», чтобы истощить экономические ресурсы России.

Дмитрий Песков
Фридрих Мерц
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.