В Кремле ответили на слова Мерца о переговорах между Россией и Украиной Песков призвал не учитывать мнение Мерца о площадке для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание мнение канцлера Германии Фридриха Мерца, в том числе о возможной площадке для переговоров между РФ и Украиной. По его словам, Мерц сделал «много нехороших заявлений», передает ТАСС.

Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание, — сказал Песков.

Ранее Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

Кроме того, канцлер Германии, выступая перед сторонниками консервативного движения в Северном Рейне — Вестфалии, заявил о необходимости принудить Россию к прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что европейские государства должны объединить усилия для достижения этой цели с помощью экономических ограничений, которые не позволят продолжать противостояние.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что у Мерца «не выросла истощилка», чтобы истощить экономические ресурсы России.