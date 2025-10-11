«Сильный удар»: на Западе восхитились предложением Мерцу вступить в ВСУ

Сопредседатель германской партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель нанесла серьезный удар по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, предложив ему вступить в ряды ВСУ, заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Предложение Мерцу прозвучало на фоне его публичной поддержки Украины.

Лидер АдГ Алис Вайдель наносит очень сильный удар по Мерцу и евроястребам (сторонникам противостояния с Россией. — NEWS.ru), — написал Филиппо.

Он также призвал других европейских политиков лично принять участие в боевых действиях против России. В частности, он адресовал это обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее Вайдель заявила, что высказывания Мерца создают угрозу безопасности для страны. По ее мнению, глава правительства подрывает предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом усилия по достижению урегулирования конфликта на Украине.

До этого Мерц призывал европейские государства сосредоточиться на ослаблении экономического потенциала России. Он акцентировал, что Западу необходимо лишить Москву финансовых возможностей для финансирования оборонной промышленности.