08 октября 2025 в 17:17

В Германии потребовали пересчитать результаты выборов в Бундестаг

Stern: в Германии добиваются пересчета голосов после выборов

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

В Германии разгорелась дискуссия вокруг итогов февральских выборов в Бундестаг, сообщает Stern. Партия «Альянс Сары Вагенкнехт» потребовала пересчета голосов, получив поддержку от «Альтернативы для Германии».

Представители «АдГ» заявили, что выступают за пересчет ради защиты демократических принципов, даже если это приведет к сокращению их собственных мест в парламенте. По мнению немецких политиков, главным сейчас является вопрос прозрачности и честности выборов, а не партийные интересы. Если после пересчета «Альянс Сары Вагенкнехт» все же попадет в парламент, то вместе с АдГ эти партии смогут контролировать почти четверть депутатских мест.

Такой исход, как отмечают эксперты, способен поставить под угрозу устойчивость правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а также вызвать сомнения в легитимности нынешнего канцлера Фридриха Мерца.

Ранее стало известно, что в ФРГ уровень недовольства работой Мерца среди жителей достиг 65%, тогда как лишь 23% респондентов поддерживают его политику. Отмечается, что всего за неделю количество негативных оценок выросло на 3%.

Фридрих Мерц
Германия
Бундестаг
адг
