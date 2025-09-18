Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать

Сентябрь — это чудесное время для ценителей отпусков без суеты и толп туристов. Планируя отдых на море в сентябре, можно не только великолепно провести время, но и существенно сэкономить, получив при этом нормальный уровень сервиса и впечатлений. Если вы уже задумываетесь о том, как провести отдых на море в сентябре 2025 года, сейчас самое время начать изучать направления и цены, чтобы успеть поймать самые выгодные предложения от туроператоров и авиакомпаний. В этом подробном руководстве мы разберем все возможные варианты, от отечественных курортов до экзотических стран, чтобы ответить на главный вопрос: куда поехать отдохнуть на море в сентябре?

Плюсы и минусы отдыха в начале осени

Бархатный сезон имеет неоспоримые преимущества, которые делают его идеальным выбором для многих путешественников, особенно для тех, кто не любит суеты и экстремальной жары. Однако и у этого периода есть свои особенности, которые стоит учитывать при планировании поездки. Неоспоримые преимущества бархатного сезона перечислим далее.

Куда поехать отдыхать в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный температурный режим. Воздух прогревается до комфортных +23–28 °C, исчезает изнуряющая жара июля и августа, которая часто мешает активному времяпрепровождению и экскурсиям.

Теплое, как парное молоко, море. Вода часто даже теплее, чем в начале лета!

Значительное снижение цен. После пика сезона цены на проживание, авиаперелеты и питание снижаются в среднем на 20–40%. Это отличная возможность для недорогого качественного отдыха на море в сентябре. Многие отели предлагают специальные бонусы и программы питания.

Отсутствие очередей и толп. Основной поток туристов с детьми схлынул, на пляжах и улицах курортов становится просторно и спокойно. Исчезает необходимость занимать шезлонги с утра, а в ресторанах всегда есть свободные столики с лучшими видами.

Богатый урожай и гастрономические удовольствия. Сентябрь — время сбора фруктов и овощей. На рынках появляется изобилие свежих, ароматных и дешевых даров природы: инжир, виноград, персики, арбузы, дыни, помидоры и баклажаны.

Мягкое солнце. Солнечная активность постепенно снижается, что уменьшает риск солнечных ожогов и позволяет приобрести ровный, красивый и стойкий загар без вреда для кожи.

Есть и недостатки, которые стоит учесть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сокращение светового дня.

Возрастающая вероятность дождей. В некоторых регионах, особенно к концу месяца, увеличивается вероятность кратковременных, но иногда сильных дождей и штормов. Это особенно актуально для Средиземноморья и Черноморского побережья.

Постепенное закрытие части инфраструктуры. На некоторых курортах, ориентированных исключительно на летний массовый туризм, могут потихоньку закрываться отдельные аттракционы, бары, сувенирные лавки или пункты проката.

Более прохладные вечера. Обязательно потребуются теплые кофты, ветровки и брюки для комфортных вечерних прогулок вдоль набережной.

Несмотря на эти мелкие недостатки, преимущества бархатного сезона с лихвой их перекрывают, делая сентябрь фаворитом у опытных путешественников, которые ищут спокойный и качественный отдых на море в сентябре.

Черное море: Сочи, Анапа, Крым — что выбрать?

Побережье Черного моря было и остается классическим и самым доступным вариантом для россиян. В сентябре здесь царит хорошая погода для экскурсий, прогулок и длительных купаний. Выбор конкретного места зависит от предпочтений: кому-то по душу развитая инфраструктура больших городов, а кто-то ищет уединения в тихих бухтах.

Вид на Гурзуф и гору Аю-Даг, Крым Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крым. Полуостров хорош всем: от древних гор и пещер до виноградников и просторных пляжей. Погода стабильно солнечная, вода прогрета до +23–25 °C. Для отдыха в сентябре на море в Крыму лучше выбирать южное побережье (Ялта, Алушта, Симеиз, Гурзуф) или восток (Феодосия, Коктебель), где море часто бывает чуть теплее, а климат мягче. Цены на жилье уже не летние, а очереди в популярные достопримечательности становятся короче. Сентябрь — идеальное время для пеших походов в горы, так как нет изматывающей жары, и для винных туров по местным винодельням, как раз в период сбора урожая.

Сочи и Адлер. Крупные курорты с развитой инфраструктурой, которые не «засыпают» зимой. Море в Сочи в сентябре держит температуру около +24–25 °C. Это отличное время для совмещения пляжного отдыха с походами в горы, посещением парков. Вечера в Сочи могут быть довольно свежими из-за близости гор, поэтому стоит взять с собой ветровку или теплую кофту. Инфраструктура работает в полном объеме, что является большим плюсом.

Анапа и Геленджик. Эти направления традиционно считаются идеальными для семей с детьми благодаря пологим входам в воду и песчаным пляжам. Мелководные и песчаные пляжи Анапы быстро прогреваются. Отдых в сентябре на море в Геленджике и Анапе спокоен и размерен. Вода комфортна для купания весь месяц, а солнце еще активно, так что загар гарантирован. К концу сентября возможны первые шторма, но они обычно кратковременны и даже зрелищны. Цены на аренду жилья в частном секторе падают значительно, делая этот вариант очень привлекательным. Помните, что отдых на море в сентябре 2025 года в Анапе осложнен из-за экологической обстановки. Лучше ехать туда в санатории, а не на пляжи.

Абхазия. Страна контрастов и невероятной природы. Отдых на море в сентябре в Абхазии дарит по-настоящему приятные ощущения: море +24–26 °C, воздух +26–28 °C, полное отсутствие суеты и очень доступные цены на проживание и питание. Можно купаться, ездить на озера Рица и в Новый Афон без толп туристов. Главный плюс — практически все экскурсии, рестораны и кафе еще работают в полном режиме. Это направление для тех, кто ищет умиротворения и природной красоты.

Дагестан. Новое и быстро набирающее популярность направление, открывающее россиянам Каспийское море. Отдых в Дагестане в сентябре неплохой: вода остывает медленно из-за его замкнутости и держит температуру выше +20 °C большую часть месяца, а часто и до +23 °C. Это возможность не только позагорать, но и познакомиться с уникальной культурой и гостеприимством республики, увидеть древний Дербент.

В сентябре отдых на море в России предлагает огромное разнообразие вариантов на любой вкус и кошелек.

Средиземноморье: Греция, Турция, Кипр, Италия

Для тех, кто хочет гарантированного тепла, высочайшего уровня сервиса и желает сменить обстановку, идеально подойдет Средиземное море. В начале осени здесь заканчивается высокий сезон и начинается тот самый благословенный бархатный сезон, который так ценят европейцы.

Монтероссо-аль-Маре, Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция. Несмотря на то что сезон all inclusive на многих курортах подходит к концу, в сентябре Турция все еще прекрасна и предлагает, пожалуй, лучший баланс цены и качества. Воздух +29–32 °C, море +26–28 °C. Жара спадает, становится комфортно исследовать не только пляж, но и достопримечательности: прогуляться по старым кварталам Анталии, увидеть древний Сиде или отправиться в яхтовый тур вдоль побережья. Многие отели 4 и 5 звезд работают до середины октября, предлагая отличные условия по сниженным ценам. Питание становится еще более разнообразным благодаря сезону фруктов и овощей. Это один из лучших вариантов для беззаботного и насыщенного отдыха.

Греция. Страна с тысячью островов идеальна в сентябре-октябре. Палящий зной минует, но погода остается стабильно солнечной и теплой, около +27–30 °C. Море прогрето до +24–26 °C. Можно комфортно объезжать достопримечательности Афин и Метеор, загорать на песчаных пляжах Крита или Родоса, путешествовать по ослепительно белым деревням Санторини и Миконоса без сумасшедших толп и заоблачных цен. Греция осенью — это еще и сезон сбора винограда и оливок, что добавляет колорита. Гастрономия достигает своего пика.

Кипр. Остров солнца. В сентябре здесь по-летнему жарко: воздух до +31–33 °C, вода в Средиземном море до +27–28 °C. Это отличное место для купания, дайвинга у затонувших кораблей и пляжного релакса. К концу месяца становится немного прохладнее, около +28 °C, что идеально для активного отдыха: аренды автомобиля и путешествия по горным деревушкам вроде Лефкары, посещения древних монастырей Киккос и Ставровуни, изучения археологических парков Пафоса и замка Колосси.

Италия. Средиземноморское побережье Италии в сентябре великолепно. Уходит испепеляющая жара, устанавливается комфортная температура +25–27 °C, но море остается очень теплым (+23–25 °C). Это время для эстетов и гурманов: можно совместить пляжный отдых на Амальфитанском побережье или в Римини с экскурсиями по историческим центрам, гастрономическими турами и шопингом. После дня на пляже так приятно прогуляться по вечерним улочкам, съесть джелато и насладиться атмосферой dolce vita. Виноградный сезон в Тоскане и Пьемонте добавляет шарма поездке. Однако стоит помнить, что итальянские пляжи в основном платные (с шезлонгами и зонтиками), и их работа может сокращаться после середины сентября.

Теплые моря Азии: где гарантированно жарко

Если ваш девиз — «чем жарче, тем лучше», и вы не боитесь высоких температур, то стоит обратить взгляд на Азию. В сентябре здесь заканчивается сезон дождей во многих странах и начинается идеальная сухая и солнечная погода, знаменующая начало высокого сезона.

Остров Ко Липе, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вьетнам. В сентябре погодные условия кардинально отличаются на севере, юге и в центре страны. Для пляжного отдыха идеален юг. На курортах Вунгтау, Муйне и особенно на острове Фукуок устанавливается прекрасная солнечная сухая погода. Температура воздуха +30–32 °C, воды — как парное молоко, +28–29 °C. Это идеальные условия для дайвинга, сноркелинга и пляжного релакса. На центральных курортах, например Дананг и Хойан, сезон дождей еще может проявляться, но чаще в виде коротких ливней. Цены только начинают расти после низкого сезона, поэтому еще можно поймать очень хорошие предложения на туры и отели.

Таиланд. Ситуация схожа с Вьетнамом. На Андаманском море (Пхукет, Краби, Ланта) в сентябре еще возможны кратковременные дожди и шторма, но они не длятся долго и сменяются ярким солнцем. На Сиамском заливе (Самуи, Панган, Хуахин) погода более стабильная, солнечная и сухая. Море везде очень теплое, +29–30 °C. Это время для расслабленного отдыха без большого наплыва туристов, с зеленой и сочной природой после сезона дождей. Сентябрь — отличное время для посещения Бангкока и северных городов, вроде Чиангмая, где уже не так душно.

ОАЭ. Жаркий, но уже не экстремальный сезон. Температура воздуха опускается до комфортных (по меркам Эмиратов) +35–38 °C, вода в Персидском заливе — около +30–32 °C. Если вы любите настоящую жару и хотите продлить лето, то сентябрь — отличное время для поездки. К тому же в это время цены на отели еще не достигли своего зимнего пика, а скидки в торговых центрах уже начинаются. Комфортность пребывания обеспечивается тем, что все общественные места, бассейны и торговые центры оборудованы мощными системами кондиционирования. Вечером температура опускается до приятных +28–30 °C, позволяя насладиться прогулками и ужинами на открытом воздухе.

Так куда поехать в Азии? Выбирая отдых на море в сентябре в этом регионе, стоит очень внимательно изучать прогноз погоды для конкретного региона и острова, так как климат может сильно отличаться даже в пределах одной страны, и быть готовым к тропическим ливням, которые, впрочем, обычно быстро заканчиваются.

Что взять с собой на море в сентябре

Собирая чемодан в бархатный сезон, важно подготовиться к смене температур в течение дня. Ваш гардероб должен быть многослойным и универсальным.

Что взять с собой на море в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одежда. Основной упор на легкую летнюю одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, бамбук): футболки, сарафаны, шорты, юбки, платья. Но обязательно положите ветровку, легкую куртку, джинсы, кофты с длинными рукавами. Вдруг погода испортится? Зонт или дождевик тоже нужны.

Удобную закрытую обувь для экскурсий (кроссовки, мокасины) и одну пару более нарядной обуви для ресторанов не стоит забывать.

Аптечка. Стандартный набор (пластырь, обезболивающее, сорбенты, жаропонижающее, антигистаминные) плюс солнцезащитные средства. Солнце в сентябре, особенно в южных широтах и в горах, все еще активно и коварно! Обязательно возьмите крем с высоким SPF (30–50), гигиеническую помаду с UF-фильтром, головной убор (панама, шляпа, кепка) и качественные солнцезащитные очки.

Гаджеты и прочее: Повербанк для длительных экскурсий, зарядки, камеры. Также не забудьте адаптеры для розеток, если едете за границу.

Планируя отдых на море в сентябре в России или за рубежом, вы выбираете очень комфортный отпуск. Это золотое время, когда можно насладиться всеми прелестями лета без его недостатков — жары, толкотни и завышенных цен. Удачного вам путешествия и незабываемых впечатлений!

15 лучших направлений для отдыха в России в сентябре: от Крыма до Камчатки — читайте у нас на сайте.