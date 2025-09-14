Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 10:26

Тля пакует чемоданы — вот как мы избавились от вредителей в саду навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Борьба с тлей натуральными методами позволяет эффективно защитить растения без использования химических препаратов. Этот способ основан на применении природных репеллентов и создании неблагоприятных условий для вредителей. Регулярное применение натуральных средств не только уничтожает тлю, но и предотвращает ее повторное появление.

Для приготовления рабочего раствора 100 г хозяйственного мыла натирают на терке и растворяют в 1 л теплой воды. Добавляют 200 г древесной золы и настаивают 24 часа. Опрыскивают растения каждые 5–7 дней, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Между рядами высаживают бархатцы, лаванду или мяту, которые отпугивают тлю своим запахом. Привлекают божьих коровок и златоглазок — естественных врагов тли.

Регулярный осмотр растений и своевременное удаление пораженных листьев помогают предотвратить распространение вредителя.

Ранее сообщалось об эффективном способе борьбы с муравьями. Эта ловушка избавит ваш участок от насекомых.

