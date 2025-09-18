«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 16:12

Эколог объяснила, как будут спасать дельфина на Кубани

Эколог Белей: заплывшего в реку дельфина на Кубани вытащат на мелководье

Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты попытаются спасти заплывшего в реку Бейсуг на Кубани черноморского дельфина-афалину, вытащив его на мелководье и обработав ему раны, сообщает директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей. По ее словам, переданным 360.ru, животное может погибнуть в пресной воде, его надо выпустить в море.

Предварительно мы обработаем ему раны. Вытащим крючки, осмотрим полностью. Дальше увезем, в процессе будем следить, окажем помощь, если необходимо, — объяснила Белей.

Ранее сообщалось, что черноморский дельфин-афалина с начала сентября находится в реке Бейсуг. Эксперты предупреждают, что пресная вода может негативно сказаться на коже животного. Спасатели и ветеринары постоянно следят за его состоянием, готовые оперативно оказать необходимую помощь.

дельфины
экологи
Кубань
животные
