Редкий дельфин-афалина хулиганит в реке на Кубани Краснокнижный дельфин-афалина мешает ловить рыбу в реке Бейсуг

Черноморский дельфин-афалина, занесенный в Красную книгу, мешает жителям Кубани ловить рыбу, передает РЕН ТВ. Хищник недавно случайно заплыл в пресную реку Бейсуг.

Он хулиганит, мешает рыбу ловить. <…> Совершенно никого не боится. Заходит, уходит, ныряет, живет своей жизнью, но, понятное дело, что он не в своей среде, — поделился рыбак Николай Павлович.

Мужчина отметил, что в районе поселка Ясенская Переправа несколько лет назад уже наблюдали дельфинов. Тогда в водоем заплыла целая стая этих животных. Рыбак также предположил, что редкий дельфин заблудился.

Черноморская афалина уже две недели находится в реке Бейсуг. Эксперты предупреждают, что пресная вода может негативно сказаться на коже животного. Спасатели и ветеринары постоянно следят за его состоянием, готовые оперативно оказать необходимую помощь.

Ранее дельфин-афалина по кличке Реджи, который регулярно появляется у берегов графства Дорсет в Великобритании, чуть не утопил двух женщин. Хищник присоединился к группе людей, совершавших утренний заплыв и запрыгивал на женщин, словно целенаправленно атакуя их.